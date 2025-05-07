Adana’da terör örgütü DEAŞ’ın uyuyan hücresine yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kente yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt adına silahlı faaliyet yürütüp kente yasa dışı yollarla girdiğini belirlenen 6 yabancı uyruklu takibe alındı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskında 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.