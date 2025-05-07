Esenyurt Belediyesi’nin hayata geçirdiği Hayal Fabrikası-Bilim ve Sanat Kaşifleri Çocuk Atölyesi projesiyle çocuklar, bilim ve sanatla dolu rengârenk bir yolculuğa çıktı.

Esenyurt Belediyesi’nin çocuklara bilimi, sanatı ve keşfediciliği sevdirmek amacıyla başlattığı Hayal Fabrikası - Bilim ve Sanat Kaşifleri Çocuk Atölyesi projesi büyük bir heyecanla başladı. İlçenin dört bir yanında kurulan 13 farklı merkezde, eş zamanlı olarak 13 farklı atölye faaliyete geçti. Uzay bilimlerinden çömlek yapımına, deneylerden yapay zekâya, Çiniden graffitiye kadar uzanan geniş yelpazedeki atölyelerde çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de yeni beceriler kazandı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen çalışmalarda, çocukların bilime ve sanata olan ilgileri pratik uygulamalarla desteklendi. Esenyurt Belediyesi, her hafta farklı içeriklerle sürecek bu atölyelerle çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, üretme isteklerini artırmayı ve onları yeni dünyalarla tanıştırmayı hedefliyor. Hayal kuran, üreten ve keşfeden çocuklar için Hayal Fabrikası tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor.

"Çocuklar burada evreni anlıyor"

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında öğrencilerle birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştiren öğretmen Deniz Buyrukçu şunları söyledi: "Bugün ve önümüzdeki haftalarda Hayal Atölyesi başlığı altında, çocuklara bilimi sevdirmek ve anlatmak amacıyla birçok atölye kurduk. Bu atölyelerden biri de benim yürüttüğüm Evreni Anlama Atölyesi. Güneş nedir, evren nasıl oluşmuştur, Güneş Sistemi’nin yapısı, gezegenlerin özellikleri, süpernovalar, nötron yıldızları gibi konularla evrene dair pek çok olay, kavram ve gök cismi üzerine konuşuyoruz. Ayrıca güneş sistemi maketi yapımı gibi uygulamalı etkinliklerimiz ve çeşitli oyunlarımız da mevcut. Çocuklar bilimi öğrenirken görsel materyallere ve somut deneyimlere çok ihtiyaç duyuyor. Çocukların beyinleri görerek ve dokunarak daha etkili öğreniyor. Bu nedenle bu tür atölyelerin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Üstelik yalnızca evrenle ilgili değil; el sanatlarından satranca kadar birçok farklı alanda atölyelerimiz var. Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri bu ortamda herkesi aramızda görmek istiyoruz."

"Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar"

Fen Bilgisi öğretmeni Ebru Aslan ise yaptıkları deneylerle çocukların hem öğrendiğini hem de eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Bugün Hayal Fabrikası projesi kapsamında 8-14 yaş arası çocuklarla birlikte eğlenceli bilim deneyleri gerçekleştirdik. Kuru buz deneyi, köpüren sabun deneyi, lahana deneyi gibi birçok farklı uygulamayla çocukların bilimi somut bir şekilde deneyimlemelerini sağladık. Bilime olan ilgilerini artırmak ve meraklarını pekiştirmek adına harika bir gün geçirdik."