Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohammud ve beraberindeki heyet, Oruç reis araştırma gemisine inceleme ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohammud ve beraberindeki heyet, Oruç Reis araştırma gemimize inceleme ziyaretinde bulundu. Oruç Reis sismik araştırma gemimize faaliyetleri esnasında TCG GÖKSU ve TCG GİRESUN fırkateynlerimiz, refakat ve koruma görevi icra ediyor" ifadelerine yer verdi.