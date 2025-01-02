Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetlerle on binlerce vatandaşın hayatına dokundu

Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin'de yaşayan dezavantajlı gruplardan yaş almışlara, özel gereksinimli bireylerden kadın ve çocuğa varıncaya kadar her bir vatandaşın her ihtiyacını düşünen ve yaşam kalitesini artırmak için bir dizi sosyal hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da on binlerce vatandaşın hayatına dokundu.

Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yönetiminde kentin sosyal politikalar kapsamında örnek bir belediye olarak anılmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği pek çok sosyal hizmetle toplumsal eşitsizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynadı. Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği sosyal hizmetler ile başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere her kesimin takdirini topladı.



Sosyal hizmetlerini Mersin'in dört bir köşesine taşıdı

Mersin'de yaşayan her bireyin anne karnındaki sürecinden başlayarak bebekliği, çocukluğu, gençliği ve yaşlılığında hatta ölümden sonraki cenaze süreçlerinde kentte yaşayan tüm canlıların her koşulda ve her anında yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ‘Doğumdan ölüme kadar' belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Kent ve kırsal ayrımı yapmadan 13 ilçede her kesimin ihtiyaçlarını tespit edip yöre, bölge, etnik köken ayırt etmeksizin hizmetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, her vatandaşın evine girerek, sosyal hizmetlerini Mersin'in dört bir köşesine taşıdı.



Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetleri, bu sene de aile bütçesine katkı sundu

Bir annenin hamilelik sürecinde ‘Hamile Bakım Sütü' desteği sunan Büyükşehir, 2024 yılında 14 bin 521 koli hamile bakım sütü dağıtımı gerçekleştirdi. Yalnızca bununla kalmayan Büyükşehir, yeni bebek sahibi olan ailelere içerisinde bebek ürünlerinin olduğu ‘Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Destek Paketi' ve 6-12 ay arası bebekler için de bebeklerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin yanı sıra mama ihtiyacını karşılayan ‘El Bebek Gül Bebek' paketi desteği sundu.



‘Halk Kart' uygulaması ile 8 bin 124 haneye destek sunuldu

Büyükşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik olarak zorluk çeken ve dar gelirli yurttaşın bir nebze de olsa cebini rahatlatan, yerli esnafın kazanmasına da yardımcı olan ‘Halkkart' uygulaması ile 8 bin 124 haneye destek verirken, evde yemek yapmakta güçlük çeken 2 bin 173 kişiye de evde yemek hizmeti sundu. Yaptığı gıda yardımları ile aile bütçesine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, ‘Mahalle Mutfakları' ile 3 çeşit yemeği 15 TL'den sunarken, Ramazan ayında 149 bin 885 adet gıda kolisi ve yanında 40 bin adet çoraptan bebek dağıtımı gerçekleştirdi.

Özellikle kırsal bölgelerde ‘Hamurumuzda Dayanışma Var' diyen Büyükşehir Belediyesi, hane başına 10 kilogramlık un paketi desteğinde bulundu. Ramazan ve Kurban, Muharrem ayı gibi hiçbir dini özel günü atlamayan Büyükşehir Belediyesi, bu aylarda aşure, kandil simidi gibi dağıtımlar yaparken, yaz ve kış mevsimine uygun limonata, kaynar gibi içeceklerin dağıtımını yapmayı da sürdürdü. Kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle sabahları güne erken başlamak zorunda kalan tarım, inşaat ve gündelik işlerde çalışan vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olduğu noktalarda bu sene de ‘1 Ekmek 1 Çorba' projesini uygulayan Büyükşehir, 2024 yılında 662 bin 917 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Çölyak hastalarının piyasada yüksek maliyetler sebebi ile erişmekte güçlük çektiği ürünleri tek bir gıda kolisinde toplayan belediye, 796 haneye glütensiz ekmek ve un yardımında bulunurken, 22 Fenülketonüri hastaları için de düşük proteinli gıda desteğinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi, her çocuğun okul hayaline sayısız destekte bulundu

İlkokula başlayan her 2 öğrenciden bir tanesinin okul çantasını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, toplam 20 bin 400 öğrencinin ilk çantasını hediye ederken, çocukların beslenme ihtiyacına takviye olması bakımından 734 bin 723 adet süt, 54 bin 20 paket de kuruyemiş dağıtımı yaptı. Her bir çocuğun okullu olma ve gelecekte bir kariyere sahip olma hayaline katkı sunan belediye, 2024'te de öğrencilerin okuma hakkından eşit şekilde yararlanabilmesi amacıyla ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği' anlayışıyla kurs merkezi, kaynak kitap, rehberlik ve seminer çalışmaları, meslek tanıtım ve kariyer günleri, bilgi yarışmaları, veli ziyaretleri, öğle yemeği, burs gibi destekler sağladı. Bu kapsamda LGS ve YKS olmak üzere lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 13 ilçede de hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden toplam 8 bin 15 öğrenci faydalandı.

Ailesi Mersin'de yaşayan devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesinde tam burslu okuyan 12 bin 100 öğrencinin eğitimine rahat bir şekilde devam edebilmesi amacıyla öğrenim desteği sunulurken, öğrencilerin okurken en temel problemlerinden bir tanesi olan barınma ihtiyacı da yine belediyenin yurtları ile önemli ölçüde çözüme kavuşturuldu.



MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinden 1426 kişi faydalandı

Mesleği olmayan vatandaşların yeni bir meslek edinmelerini kolaylaştıran ve sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan 7 adet MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinden bin 426 kişi faydalanırken, bugün dünyaya açılmanın anahtarlarından biri olan yabancı dil eğitiminde ‘Hello Mersin' ile yabancı dil kulübü ile 2 bin 665 kişi dil konuşma pratiğini geliştirdi.



7'den 77'ye her yaşa uygun hizmetler, her ihtiyaca cevap verdi

Sosyal güvencesi olmayan ailelerin 0-12 yaş grubu çocuklarının yılda 3 kez kıyafetlerini tedarik edebildiği ‘Kıyafet Evi'nden 4 bin 264 aile faydalandı. Sabah erken saatlerde gündelik işlere giden vatandaşların işe giderken ve iş dönüşü rahat ve konforlu bir ortamda bekleyebilecekleri ‘Emek Evi' hizmetlerini sürdürürken, kırsal mahallelerde ikamet eden kadınların ilçe merkezindeki işlerini bitirdikten sonra bekleyebilecekleri ve bu süreyi kaliteli geçirebilecekleri ‘Hanımevi' hizmet vermeye devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin Mersin'in uzak ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerinden biri olan, kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorununu çözüme kavuşturan Refakatçi Evinden ise bin 63 kişi faydalandı. Vatandaşların iyi günde olduğu kadar acılı günlerinde de yalnız bırakmayan ekipler, 4 merkez ilçede bin 962 aileye taziye yemeği hizmeti sunarken, şehit ve gazi ailelerine 16 bin 10 kişilik mevlit yemeği verdi ve 266 aileye ev ziyareti gerçekleştirdi.

Özellikle geçinmekte zorluk çeken kesimlerin başında gelen emeklilerin, hayatlarını Mersin'de huzurla ve kaliteli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarını sürdüren 5 adet Emekli Evinden toplam 4 bin 360 üye hizmet alırken, bu sürede pek çok kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları sağlandı.



“Mersin'deki tüm canlıların her anında yanında olmak için çalışan bir belediyecilik anlayışımız var”

Başkan Seçer'in göreve geldiği 2019 yılından itibaren en önem verdiği konunun ‘Sosyal Belediyecilik' olduğuna değinen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, “Biz de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak sosyal belediyecilikteki rolümüzü biliyoruz ve 2019 yılından itibaren bu çalışmaları başkanımızın işaret ettiği şekilde devam ettiriyoruz. 2024 yılında da gayet yoğun ve iyi bir şekilde vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi. Mersin'de yaşayan her bir bireyi anne karnına düşmesinden itibaren önemsediklerini ve hizmetlerini de buna göre verdiklerini belirten Yıldırım, “Bireyin emekliği, çocukluğu, gençliği ve yaşlılığına dek süren ve ölümünden sonraki cenaze hizmetleriyle de devam eden bir hizmet anlayışımız var. Mersin'deki tüm canlıların, tüm insanların her koşulda her anında yanında olmak için çalışan bir belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Kısacası ‘Doğumdan ölüme belediyecilik' bakış açımız var” ifadelerini kullandı.



“Her vatandaşın ihtiyacını tespit edip, o ihtiyaçlara yönelik hizmetler geliştiriyoruz”

Sadece Mersin'de doğan değil, kente okumak ya da yerleşmek için gelen herkesi de önemsediklerini dile getiren Yıldırım, “Gençler Mersin'e öğrenci olarak geldiklerinde, hatta mezun olup istihdamda olmak istediklerinde dahi yanlarında olacak hizmetler sunuyoruz. Bizler bu hizmetleri sunarken erişilebilirliği çok önemsiyoruz. Kurslarımızla, aşevi hizmetlerimizle, öğretmenlerimizle, şehit gazi birimimizin ziyaretleriyle, mahallelerde kurmuş olduğumuz sosyal yaşam merkezleriyle ilimizin her köşesinde çalışmalar sürdürüyoruz. Bunu 13 ilçemizde de homojen bir şekilde yapıyoruz. Kent-kırsal ayrımı yapmadan her ilçeden her vatandaşın ihtiyacını tespit edip, o ihtiyaçlara yönelik hizmetler geliştiriyoruz” diye konuştu.



“Mersin Büyükşehir erişilebilir bir belediye”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin erişilebilir bir belediye olduğunun altını çizen Yıldırım, “1 Ekmek 1 Çorba hizmetimizi 61, Mahalle Mutfakları hizmetimizi 49, kurs merkezlerimizi 32 noktada uygulayarak aslında ne kadar yaygın ve tüm ilçeleri kapsayan hizmetler sunmak istediğimizi göstermiş oluyoruz. Yine 5 farklı noktada Emekli Evimiz, 7 ayrı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezimiz var. Biz bunları tespit ederken de hem ihtiyaca yönelik hem de oradaki nüfus ve o nüfusun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik tespitlerle bu hizmetlerimizi götürüyoruz” ifadelerine yer verdi.



“2025 yılının güzelliklerle geçmesini diliyorum”

Vatandaşlardan hizmetlere yönelik çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Yıldırım, “Aslında bu işin sihri de biraz burada. Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonu buradan geliyor. Gerçekten hassas bir birimiz ve yaptığımız işin hassasiyetinin de farkındayız. Bu dönüşlerin olumlu olması ve yaptığımız işin doğru olduğunu vatandaş tarafından da duymak bizi ayrı bir mutlu ve motive ediyor. 2019 yılından beri keyifle hizmet verdiğimiz vatandaşlarımıza, 2024 yılında da bu hizmetleri keyifle sürdürdük” diye konuştu.