Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği sosyal belediyecilik hizmetleriyle kent genelinde binlerce vatandaşa ulaştı. Anne ve bebek desteklerinden çocukların beslenmesine, eğitim yardımlarından sosyal destek projelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; çocuk, genç, kadın, yaş almış ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik destekler sağlandı. Temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra eğitim, sosyal uyum ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler de hayata geçirildi.

2025 yılı boyunca anne ve bebeklere yönelik desteklerde önemli artış sağlandı. 'Hamile Bakım Sütü' projesi kapsamında, hamile kadınlara gebelik süresi boyunca 45 günlük periyotlarla toplam 186 bin 984 litre süt ulaştırıldı. 'Yenidoğan Destek Paketi' ile 5 bin 474, 'El Bebek Gül Bebek Destek Paketi' ile ise 6-12 aylık bebeği bulunan 5 bin 409 aileye destek sağlandı.

Çocukların beslenmesi ve eğitimi ön planda tutuldu

Dezavantajlı mahallelerde öğrenim gören öğrenciler için 2025 yılında da beslenme ve eğitim destekleri sürdürüldü. 'Kuruyemiş Dağıtımı' kapsamında 180 bin paket, 'Okul Sütü Desteği' ile 505 bin 384 paket süt öğrencilere ulaştırıldı. 'İlk Çantam Projesi' çerçevesinde ise ilkokul 1. sınıfa başlayan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Eğitime destek hizmetleri sürdü

Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurs hizmetleri, 10 ilçede bulunan 32 merkezde devam etti. Binlerce öğrenci kurslardan faydalanırken, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yardımları da sağlandı. Ayrıca YKS Tercih Günleri kapsamında öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. 'Halk Kart' uygulamasıyla yaklaşık 8 bin haneye her ay düzenli destek sağlandı. 'Evde Yemek Hizmeti' ile yemek yapamayan 2 bini aşkın haneye sıcak yemek ulaştırıldı. Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına özel gıda destekleri devam ederken, onkoloji tedavisi gören çocuklar için moral paketleri dağıtıldı. Ramazan ayında gıda kolisi ve iftar yemekleri verilirken, yıl boyunca '1 Ekmek 1 Çorba' ve 'Mahalle Mutfakları' hizmetleri sürdürüldü.

Üniversite öğrencilerine yaşam desteği

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik yurt hizmetleri, ücretsiz nakliye, 'Çamaşır Kafe' uygulaması ve barınma destekleriyle Mersin'in bir üniversite kenti olma özelliğini güçlendirdi. Öğrenci Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuldu.

'Sosyal belediyeciliği yaşamın her alanında sürdürüyoruz'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, 2025 yılının daha kapsayıcı projelerle dolu geçtiğini belirterek, 'Biz sosyal belediyeciliği sadece yardım yapmak olarak değil, yaşamın her anında vatandaşın yanında olmak olarak görüyoruz. Anne ve çocuk desteklerimizi bu nedenle çok önemsiyoruz' dedi.

Eğitim desteklerine de değinen Yıldırım, '10 ilçede 32 merkezde ücretsiz kurs hizmeti veriyoruz. 2025-2026 döneminde 2 bin 100 üniversite, 6 bin 500 lise hazırlık öğrencimiz bu hizmetten faydalanıyor. Ayrıca 8 bin 400 öğrenciye öğrenim yardımı sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Toplumsal dayanışmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım, 'Mahalle Mutfaklarında 58 noktada uygun fiyatlı sıcak yemek sunuyoruz. Halk Kart ile her ay yaklaşık 8 bin haneye destek oluyoruz. Amacımız; Mersin'de hiçbir yurttaşın kendini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak. 2026 yılında da bu anlayışla çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz' diye konuştu.