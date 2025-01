Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve özel bireylere yönelik hizmetleriyle beğeni topladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında sağlık ve özel bireylere yönelik sunduğu hizmetlerle büyük takdir topladı. Evde sağlık hizmetleri, engelli bireyler için sosyal etkinlikler ve HPV aşısı gibi projelerle Mersinlilerin yaşam kalitesini artırarak, toplumsal fayda sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen hizmetler, 2024 yılında da binlerce haneye girdi ve vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam etti. Her yıl olduğu gibi 2024'te de toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hem sağlık hem de özel bireylere sunduğu hizmet anlamında büyük takdir toplamaya devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde verilen ve çoğu Türkiye'de verilen belediye hizmetleri anlamında ilk ve tek olan hizmetler, vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde sağlık alanında yürüttüğü evde sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında, dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2024 yılı içinde toplam 4 bin 168 haneye 16 bin 476 kez ev temizliği, 2 bin 743 haneye 29 bin 727 kez kişisel bakım, 2 bin 243 kişiye 31 bin 574 kez evde sağlık, 1040 kişiye 12 bin 1 kez fizik tedavi, 68 kişiye 218 kez psikolojik destek ve 1486 haneye de tadilat-tamirat hizmeti verildi. Belediye tarafından 2024 yılında ayrıca 13 bin 775 kez ambulans servisi hizmeti, 3 bin 16 kez onkoloji hasta transfer servisi verilirken, Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezinde 3 bin 910 seans ile Tarsus'ta yer alan Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezinde 3 bin 899 seans hizmet verildi. 2024 yılında 17 bin 13 adet Engelli Transfer Aracı Hizmeti, 89 bin 131 adet medikal malzeme yardımı ve 121 adet de işaret dili tercümanlığı hizmeti verildi. Sosyo-kültürel etkinlikler ve farkındalık çalışmaları kapsamında da 2024 yılında toplam 82 etkinlik yapıldı ve etkinliklere 6 bin 468 kişi katıldı.



Özel bireylere verilen hizmetler ve HPV ile mücadele için atılan adımlar takdir topluyor

Özel bireylere verdiği hizmetlerle takdir toplayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Otizm Aile Danışma Merkezi ve Tarsus Molaevi ile binlerce özel bireye ulaşarak, hem bireyler hem de aileleri için erişilebilir hizmetler sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında halk sağlığı alanında örnek bir projeyi daha hayata geçirerek, rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olan HPV ile mücadele için de adım attı. Belediyenin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocukları, talep edilmesi durumunda ücretsiz olarak HPV aşı uygulamasından yararlanabilecek.



Mola Evleri ile 2024'te toplam 2 bin 859 seans hizmet verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Tarsus'taki Mola Evleri ile özel bireylere ve ailelerine hizmet veriyor. Bireyler, tam veya kısmi zamanlı olarak misafir edilirken, aileler günlük işlerini kolayca yapabiliyor. Mola Evlerinde ayrıca piknik, gezi, sinema gibi etkinlikler düzenleniyor. 2024 yılında toplam 2 bin 859 seans hizmet verildi.



Hem özel bireyler, hem de aileleri unutulmuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2024 yılında özel birey ve ailelerine toplam 4 bin 857 seans kurs hizmeti sundu. 7-12 yaş arasındaki engelli bireylere 955 seans sportif eğitim, 18 yaş ve üstü bireylere ise 1465 seans fitness ve spor eğitimi verildi. Ayrıca engelli hakları, sosyal yardımlar ve psikolojik danışmanlık konularında 3 bin 567 kez bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlandı. Engelsiz Yaşam Parkı, özel bireyler için sanatsal ve sportif faaliyetler sunarken, anneler için de kurslar düzenliyor. Parkta dans evi, yüzme havuzu, bocce sahası ve atölyeler bulunuyor. Özel bireylere yönelik bireysel eğitim, fitness, halk oyunları ve sanatsal kurslar verilirken, annelere makrome, pilates ve işaret dili gibi kurslar sunuluyor. 2024 yılında toplam 7 bin 671 seans hizmet verildi.



Otizm Aile Danışma hizmeti sunan ilk ve tek belediye

Büyükşehir Belediyesi, 0-6 yaş arası otizmli çocuklara ve ailelerine bu hizmeti sunan ilk ve tek belediye olma özelliği taşıyor. Mersin'de ikamet eden, 0-72 ay arasındaki otizm tanısı konulan çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme, psiko-sosyal destek, aile danışmanlığı ve grup eğitimleri hizmetleri veriliyor. Otizm Aile Danışma Merkezinde verilen birebir özel eğitim dersleri, duyu bütünleme seansları, grup aktiviteleri, gelişim değerlendirmesi, ailelere psikolojik destek ve danışma hizmeti ile bahçe etkinlikleri kapsamında 2024 yılında 6 bin 256 seans hizmet verildi.



“Tüm vatandaşlarımız, bize bir telefon uzaklığında olduklarını biliyorlar”

Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılında sağlık alanında yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, “Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sağlık alanındaki hizmetlerimizi geliştirerek, büyüterek ve sayılarını artırarak vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık” diye konuştu. Sağlık alanında birçok hizmetleri olduğunun altını çizen Atila, “Tüm vatandaşlarımız, bize bir telefon uzaklığında olduklarını biliyorlar. 2024 yılında da hizmetlerimize taleplerin artarak devam ettiğini gördük” ifadelerine yer verdi. Evde Sağlık Hizmetlerine de değinen Atila, “2024 yılında da evde sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştık. Onların yatak bakımlarını, banyolarını, tıraşlarını ve ev temizliklerini yaptık. Aynı zamanda özel bireylerimize de ulaştık ve onların bir parça da olsa dertlerine derman olmaya çalıştık” dedi.



“Mersin'de engelleri kaldırmak için çalışıyoruz”

Mersin'de engelleri kaldırmak için de bir dizi çalışmalara imza attıklarını kaydeden Atila, bu bağlamda 4 merkezde hizmet verdiklerini kaydetti. ‘Engelsiz Yaşam Merkezindeki faaliyetlere değinen Atila, “Engelsiz Yaşam Merkezimizde Mola Evi, atölyeler, engelli transfer hizmetleri, medikal malzemeler ve ebeveynlere yönelik psikolojik desteklerimiz ve kurslarımız devam ediyor. Mola Evimizde ailelerimize biraz olsun nefes aldırmak istiyoruz. Otizm Merkezimiz var ve 2024'te ilk yılını kutladık. Otizm Merkezimizi 100 kişi kapasiteyle açmıştık ve şu an kapasitemizi doldurduk. Talepler halen devam ediyor ve biz başka merkezler açmak için yer arayışındayız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın medikal malzeme talebi bu yıl oldukça arttı”

Medikal malzeme desteğinde ise 2024'te çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Atila, “Depremzede vatandaşlarımızın Mersin'e yerleşmeleri ve bizim bilinirliğimizin artmasıyla birlikte, medikal malzeme yardımlarımız da bu yıl olağanüstü şekilde arttı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza akülü sandalye, tekerlekli sandalye, hasta alt bezi, hasta yatağı ve protez yardımında bulunduk” sözlerine yer verdi. Belediyenin ambulans hizmeti hakkında konuşan Atila, bu hizmet sayesinde birçok vatandaşın hastanelere ulaşım konusunda mağduriyet yaşamadığını ifade etti. Atila, her yıl hizmetten faydalanan vatandaşların sayısının arttığını ifade ederek, “Ambulans servisimizde de hizmetlerimiz, hasta memnuniyetleri ile devam ediyor. Ambulans hizmetimizden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 13 bin civarında iken, özel bireylerimizin de transfer hizmetinden yaklaşık 17 bin kişi faydalandı. Bu rakamlar her yıl artış gösteriyor” şeklinde konuştu.



“2025 yılında da hizmetlerimiz katlanarak devam edecek”

Yalnızca ön tanı, muayene ve transfer değil, sağlıklı yaşamı özendirme ve sağlıklı kalma konuları hususunda da projeleri olduğunu söyleyen Atila, “Sağlıklı yaşamı özendirme ve sağlıklı kalma alanında da hizmetlerimiz var. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ve Tarsus'taki Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezini kurduk. Bu merkezlerimizde fizik tedavi uzmanlarımız, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle, vatandaşlarımızı sağlıklı kalmaya teşvik ediyoruz” dedi. Atila, sağlık alanında her geçen yıl hizmetlerin artarak ve gelişerek devam ettiğini bir kez daha hatırlatarak, “2024 yılında olduğu gibi, 2025 yılında da hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Herkese sağlıklı bir yıl diliyoruz” ifadelerini kullandı.