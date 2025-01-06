Türkiye’nin "sanayi merkezi üssü" konumunda bulunan Kocaeli’de itfaiye ekipleri, 2024 yılında 4 bin 951 yangın başta olmak üzere 11 bin 980 olaya müdahale etti. İtfaiyenin yangınlara müdahale süresi ise ortalama 6 dakika 55 saniye olarak açıklandı.

Kocaeli’nin 12 ilçesinde 18 profesyonel itfaiye istasyonu, 5 gönüllü müfrezesi, 124 itfaiye aracı, 544 personeli ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılını da başarıyla tamamladı. Olaylara ortalama 6 dakika 55 saniye varış süresi, teknik donanım ve tecrübeleriyle çalışmalarından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, Türkiye’de yaşanan birçok olaya da destek sağladı.

11 bin 980 olaya müdahale

Kocaeli İtfaiyesi 12 ilçede 2024 yılı boyunca meydana gelen 4 bin 951 yangın, 579 trafik kazası, 151 su tahliyesi, bin 610 insan kurtarma, 3 bin 408 hayvan kurtarma ve bin 281 diğer olaylar olmak üzere toplamda 11 bin 980 olaya başarılı şekilde müdahale etti. Ayrıca 23 bin 909 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi de verildi. Proje ve denetim birimi ise 5 bin 220 yangın önleme faaliyetinde bulundu.

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ise yıl içerisinde görev aldığı Kocaeli sahillerinde 2 bin 238 kişiyi boğulmaktan kurtardı.