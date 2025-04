Merkezefendi Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Shopsa Akademi işbirliğiyle, ‘Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Eğitimi’ gerçekleştirildi. Başkan Doğan, "Biz her zaman emeğin yanındayız, kadının ekonomik olarak özgürleşmesinden yanayız. Değişimin ve güzelleşmenin kadınlarla olacağına inanıyorum" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. 2019 yılından bu yana girişimci ve üretici kadınların yanında olan Merkezefendi Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Shopsa Akademi işbirliğiyle Demet Sabancı Çetindoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Eğitimi’ düzenledi. Başkan Doğan ve Demet Sabancı Çetindoğan girişimci kadınlar ile bir araya geldi. Çetindoğan, tecrübelerini aktardı, değerlendirmeler ve ürün analizleri yapıldı.

"Güçlü bir merkezefendi için hep birlikte çalışıyoruz"

Kadınlara her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Doğan, "2019 yılında kadın girişimcilerimizle birlikte bir yola çıktık. Her zaman kadınlar ve çocuklar bizim için öncelikli oldu. Kadın Kooperatifimizi kurduk ve Denizli’ye örnek olduk. Daha fazla kadına ulaşmamız gerektiğini düşünerek adımlarımızı attık. Kadınlarımıza e-ticaret noktasında her türlü detayı gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde anlattık. İlçemizde El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ni 7 kez düzenledik. İnanılmaz derecede kadınlarımızdan ve hemşehrilerimizden olumlu dönüşler aldık. Kadınlarımızın vizyonu çok geniş, yaptıkları işler çok güzel ve ürünleri harika. Dijital dünyaya açılmak adına Merkez Çarşısı’nı kurduk. Güzel bir iş birliği ile bir araya geldik. Biz her zaman emeğin yanındayız, kadının ekonomik olarak özgürleşmesinden yanayız. Bizim Denizlimize, ülkemize ve kadına seçme ve seçilme hakkını veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borcumuz var. O yüzden çok çalışacağız, emek vereceğiz. Değişimin ve güzelleşmenin kadınlarla olacağına inanıyorum. Kadınlarımızın emekleriyle daha mutlu ve güçlü bir Merkezefendi için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üreten kadın daha mutlu daha özgüvenli"

Demet Sabancı Çetindoğan, "Denizli’ye baktığımız zaman medeniyetin ve geçmişinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Bugün burada olmak, sizinle birlikte olmak benim için çok özel. Türkiye’nin en önemli sanayi şehri diyebilirim. Bu büyük Cumhuriyette olmak hepimize özgüven veriyor. Şeniz Başkanımızın yaptığı gibi sizlere verdiği eğitimi biz de il il dolanarak bu eğitimi vermek istedik. Bu işler gönülle, ele ele verilirse hakikaten yerini buluyor. Biz diyoruz ki üreten kadın daha mutlu daha özgüvenli kadınlar olacaktır. O kadınlar da daha iyi çocuklar daha iyi yarınlarımızı yaratacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.