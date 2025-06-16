Merkezefendi Belediyesi tarafından elektrikli araçlar için ‘Şarj İstasyonları’ projesi hayata geçirildi.

Sürdürülebilir bir yaşam için ilçeyi geleceğe taşıma çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, enerji ihtiyacına yönelik çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunma hedefiyle 5 farklı noktada elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirdi. Kurulan bu istasyonlar, farklı marka ve modellerle uyumlu, hızlı şarj kapasitesine sahip ve akıllı sistemlerle entegre olup hem çevreci hem de geleceğe uygun olarak ilçede bulunan vatandaşlara hizmet verecek.

Merkezefendi’ye her zaman yenilikçi bir anlayış ile hizmet ettiklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Dünyanın değişimine biz de ayak uyduruyor, Merkezefendimizi geleceğe taşıyor, söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Sokaklarımızda, caddelerimizde her geçen gün daha fazla elektrikli araç görüyoruz. Biz de bu dönüşümün farkında olarak elektrikli araçlar için ilk şarj istasyonlarımızı Merkezefendi’mizin 5 ayrı noktasına kurduk. Kurduğumuz bu istasyonlar, farklı marka ve modellerle uyumlu, hızlı şarj kapasitesine sahip ve akıllı sistemlerle entegre olup hem çevreci hem de geleceğe uygun olarak hizmet verecek. İstasyonlarımızın sayısını artırmaya, çevremizi korumaya, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Merkezefendimiz kendi kendine yetecek, enerjisi tüm Denizli’yi şarj edecek" dedi.

Şarj istasyonu kurulan yerler

Şarj istasyon noktaları; Merkezefendi Kültür Merkezi önü, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi önü, Adalet Mahallesi Eski Muhtarlık yanı, Kırçiçeği Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler Otoparkı ve Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu Otoparkı’nda vatandaşlara hizmet veriyor.