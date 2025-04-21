Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 1’inci Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nde birbirinden güzel ve eğlenceli oyunlar sahneleniyor. Festival 25 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi’nce ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali tüm eğlencesiyle devam ediyor. 19 Nisan’da başlayan festivalde yurtdışından ve yurt içinden tiyatro ekipleri yer alıyor. Ekipler, salonu dolduran çocuklar ve Denizlililer için birbirinden farklı oyunları sahneliyorlar. Bugün, Menteşe Belediye Tiyatrosu ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre ‘Bremen Mızıkacıları’ Pamukkale Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda oyunlarını oynadı. Tricktrak Tiyatro ‘Kuthi’ oyunu ise Merkez Kütüphane önünde saat 17.00’de oynanacak.

Tüm Denizlililer bu festivale davetli

22 Nisan Salı günü ise, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre ‘Bremen Mızıkacıları’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da saat 11.00’de oynanacak, Prof. Dr. Nurhan Tekerek - Dr. Müşerref Göksever’in söyleşisi Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu’nda saat 13.00’te gerçekleştirilecek, Menteşe Belediye Tiyatrosu ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ Pamukkale Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda saat 14.00’te oynanacak, Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre ‘Binon Dance Altynsarin’ isimli tiyatro oyunu Meska Anfi Park’ta saat 15.00’te oynanacak ve Trick Tiyatro ‘Kuthi’ isimli tiyatro oyunu Adalet Parkı önünde saat 17.00’de oynanacak.

23 Nisan Çarşamba günü ise, Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre ‘Binon Dance Altynsarin’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te oynanacak, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre ‘Bremen Mızıkacıları’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak ve Tricktrak Tiyatrosu ‘Kuthi’ isimli oyun ile Merkezefendi Kültür Merkezi önünde saat 17.00’de oynanacak.

24 Nisan Perşembe günü ise, Assitej Genç Sahne ‘Dünyadaki En Güzel Şey’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 11.00’de oynanacak, Prof. Dr. Tülin Sağlam’ın ve Moderatör Sinan Küçüköz’ün söyleşisi Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu’nda 13.00’te gerçekleştirilecek, Assitej Genç Sahne ‘Dünyadaki En Güzel Şey’ Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak ve Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre ‘Binon Dance Altynsarin’ isimli tiyatro oyunu Sevindik Vadi Park’ta saat 17.00’de oynanacak.

25 Nisan Cuma Günü ise, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ‘Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni’ Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda 11.00’de oynanacak ve Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ‘Hep İyi Ol’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak.