Merkezefendi Belediyesi’nin, Selçukbey Mahallesi’ndeki meydana yapılmak üzere gerçekleştirdiği ulusal düzeydeki ’Demokrasi Anıtı’ yarışması sona erdi. Başkan Doğan, "17 çalışma arasından jüri üyelerimizin takdiri ile birinci olan yarışmacımızı tebrik ediyorum. Eserimizi en kısa zamanda meydanımıza kazandıracağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türkiye’nin demokrasi serüvenini yaşatmak ve güçlendirmek amacıyla Selçukbey Mahallesi’ne Demokrasi Anıtı yapılacak. Mevcut anıtın değiştirilmesi ve yeni anıtın yapılması adına ulusal düzeyde Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Demokrasi Anıtı Yarışması’ düzenlendi. Gerçekleştirilen yarışmada 17 eserin arasından üç eser jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda ikinci aşamaya kalmıştı.

Birinci oy birliği ile seçildi

Seçilen üç eserin sahibinden maket çalışmaları talep edildi. Eserlerin maketleri teslim edilerek jüri üyelerinin değerlendirilmesine bırakıldı. Seçici jüri üyelikleri Prof. Dr. Feryal Beykal Orhun, Prof. Dr. Mutluhan Taş, Prof. Dr. Oğuz Yurttadur, Doç. Dr. Özcan Özkarakoç, Doç. Dr. Serdal Yerli, Dr. Ögr. Üyesi Barış Bozok, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Elif Yağcı, Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Elif Dilmen Sorkun ve Mimar Tuğçe Samalıoğlu’nun oy birliğiyle yarışmanın birincisi Oğuz Can Genç, ikincisi Furkan Özmen ve üçüncüsü Ferit Yazıcı oldu.

"Demokrasiye olan inancımızı simgeleyecek"

Mahallenin ve ilçenin estetiğine değer katacaklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Selçukbey Mahallemizdeki meydana kazandıracağımız Demokrasi Anıtı için düzenlediğimiz ulusal yarışmamız büyük bir ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 17 değerli eser arasından, seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda birinci olan çalışmayı belirlendi. Kazanan yarışmacımızı yürekten kutluyor, emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı simgeleyecek bu anıtı, en kısa sürede kentimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.