Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası’na özel ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine üç adet ücretsiz lunapark bileti hediye edecek. Biletler 15 ile 19 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine üç adet ücretsiz lunapark bileti hediye edilecek. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri ve keyifli anlar geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan bu hediye, 15-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Biletler, Yılmaz Lunapark’ta geçerli olup 19.00-00.00 saatleri arasında kullanılabilecek.

Öğrenciler biletlerini, öğrenci belgeleriyle birlikte Merkezefendi Kültür Merkezinden temin edebilecek.