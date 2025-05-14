Merkezefendi Belediyesi, Engelliler Haftası’na özel olarak Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim alan özel bireyler ve aileleri için İzmir gezisi düzenledi. Başkan Doğan, "Onların gülümsemesi, hayatın içinde olması, günlük yaşamlarının kolaylaşması ve sosyalleşmesi bizler için çok önemli. Biz çok büyük bir aileyiz ve birlikte mutluyuz" dedi.

Engelliler Haftası’nda, Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel öğrencileri ve değerli aileleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kent Ormanı’nda keyifli vakit geçirdiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da özel bireylere sürpriz yaparak onları yalnız bırakmadı. Etkinlikte özel bireylerin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Açık alanda geçirilen zaman, hem özel bireyler hem de aileleri için unutulmaz bir an oldu.

"Biz çok büyük bir aileyiz ve birlikte mutluyuz"

Özel bireylerin mutluluğuna ortak olduklarını belirten Başkan Doğan, "Özel bireylerimizin yaşamın her alanında aktif şekilde yer alabilmesi, sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi ve günlük yaşamlarının kolaylaştırılması bizler için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla çalışıyor onların her zaman yanlarında oluyoruz. Engelliler Haftası’nda, Engelsiz Yaşam Akademimizin özel öğrencileri ve değerli aileleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kent Ormanı’nda keyifli vakit geçirdiler. Bizler de kendilerine sürpriz yaparak mutluluklarına ortak olduk. Onların gülümsemesi, hayatın içinde olması, günlük yaşamlarının kolaylaşması ve sosyalleşmesi bizler için çok önemli. Biz çok büyük bir aileyiz ve birlikte mutluyuz" diye konuştu.