Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinde, yeni yıl öncesinde yılbaşı temalı atölyeler düzenlendi.

Halkkent MERCEK'te gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli anlar yaşadı. Farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atölyelerde; barista, kek, soğuk mutfak, baklavalı cheesecake, masa düzeni ve görgü kuralları ile kapı süsü çalışmaları yapıldı. Yeni yıl atmosferinin hakim olduğu etkinliklerde üretim ve paylaşım ön plana çıktı.

Barista Atölyesinde balkabaklı yeni yıl latte ve zencefilli kurabiye hazırlanırken, Kek Atölyesinde cake pops ve cupcake yapımı ile süsleme çalışmaları gerçekleştirildi. Soğuk Mutfak Atölyesinde ise yılbaşı mezeleri hazırlanarak yeni yıl tadım tabağı oluşturuldu. Katılımcılardan yoğun ilgi gören Baklavalı Cheesecake Atölyesi de programda yer aldı.

'Işıltılı Masa Düzeni' ve 'Görgü Kuralları Atölyesi'nde, özel gün sofralarında masa düzeni, sunum teknikleri ve görgü kuralları hakkında bilgiler verildi. Kapı Süsü Atölyesinde ise yeni yıl ruhunu yansıtan el emeği süsler hazırlandı.

'İlham verici bir ortam oluşturmayı hedefledik'

Halkkent MERCEK Sorumlusu Eren Demir, düzenlenen etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, yılın yoğunluğunu keyifli atölyelerle geride bırakmak istediklerini belirterek, 'Amacımız herkesin keyif alabileceği, ilham verici bir ortam oluşturmaktı. Barista atölyesinden sunum tekniklerine kadar dolu dolu bir program yaşadık. Vatandaşlarımızın yeni yıl sofralarına katkı sunmuş olmayı umut ediyoruz' dedi.

'Yılbaşı sofralarına özel menüler hazırladık'

Büyükşehir Belediyesinde görev yapan pasta şefi ve mutfak eğitmeni Canan Barışoğlu ise Soğuk Mutfak Atölyesinde yılbaşı sofralarına özel menüler hazırlandığını ifade ederek, 'Katılımcıların bildikleri ve bilmedikleri birçok meze vardı. Keyifli bir gün geçirdik. Yılbaşı sofralarını süsleyecek güzel tarifler ortaya çıktı' diye konuştu.

'Tam da yılbaşı ruhuna uygun bir atölye oldu'

Yaş pasta ve barista üeğitmeni Ceren Gül Yeşilli de Barista Atölyesinde balkabaklı latte ve gingerbread yapıldığını belirterek, 'Sunumlara özellikle özen gösterdik. Hem öğrendik hem eğlendik. Kurabiyelerimizi süsledik. Tam da yılbaşı ruhuna yakışır bir atölye gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan atölyelere tam not

Barista Atölyesine katılan Seyhan Karatabak, 'Zencefilli kurabiye ve latte yaptık. Tadım gerçekleştirdik. Günümüz çok güzel geçti. Katıldığım en iyi workshoplardan biriydi' dedi.

Soğuk Mutfak Atölyesine katılan Okul Öncesi Öğretmeni Hakan Badar ise 'Hem sosyalleştik hem de farklı meze çeşitlerini yapmayı öğrendik. Yeni yıla girmeden çok güzel bir etkinlik oldu' şeklinde konuştu.