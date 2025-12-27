Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan 'Dijital Tasarım ve Canva' kursu, gençlerin dijital becerilerini geliştirerek iş hayatına hazırlıyor; ücretsiz eğitimler yoğun ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek açılan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) sınıfıyla, gençleri dijital dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında Yenişehir MERCEK'te verilen 'Dijital Tasarım ve Canva' eğitimleri yoğun katılımla sürüyor.

Canva programının mesleki ve kişisel gelişim anlamında sunduğu geniş kullanım alanı sayesinde kursiyerler; web sayfası oluşturmadan banner hazırlamaya, video içerik üretiminden temel ofis işlevlerini kullanmaya kadar birçok farklı beceri edinebiliyor. Dersler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılıyor. Toplam 50 saat süren eğitimi tamamlayan kursiyerler, MEB onaylı sertifika alabilecekler.

'Amacımız, kursiyerlerimizin profesyonel beceriler kazanmasını sağlamak'

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında açılan 'DİGEM' sınıfı ile kursiyerlerin yarınlara daha güçlü hazırlanmasını amaçladıklarını belirterek, 'Dijital Tasarım ve Canva' eğitimlerini başlattıklarını söyledi. Dijital dünyada içerik üretiminin, hemen her sektörün ihtiyacı haline geldiğini belirten Maya, 'Kursiyerlerimiz hem hayal güçlerini ortaya çıkaracak, hem de iş hayatında kendilerine fayda sağlayacak eğitimler alıyor. Amacımız, kursiyerlerimizin profesyonel beceriler kazanmasını sağlamak. Kursiyerlerimiz; sosyal medya içerikleri, afiş, sunum, logo tasarımları ve poster gibi pek çok ürünü profesyonelce hazırlamayı da öğreniyorlar' dedi.

Kursa katılım talebinin çok yoğun olduğunu ifade eden Maya, '2 farklı grupla eğitimlerimize devam ediyoruz. Gençlerimizin sadece eğitim almasını değil, aynı zamanda geleceğin meslekleriyle tanışmasını ve güçlü yönlerini de keşfetmelerini istiyoruz. Amacımız, onları iş dünyasının beklentilerine uygun şekilde donatmak ve özgüveni yüksek, üretken, teknolojiyi etkin kullanan bireyler olarak yetiştirmek' diye konuştu.

Proje kapsamında 18-29 yaş arası gençlere öncelik tanındığını sözlerine ekleyen Maya, 'Kendini geliştirmek ve hayal gücünü ortaya koymak isteyen herkes, ücretsiz bir şekilde eğitimlerimize katılabilir' ifadelerini kullandı.

'Canva programı kişilere mesleki ve kişisel gelişim alanında katkı sunuyor'

Yenişehir MERCEK'te görev yapan Bilgisayar Öğretmeni Güngör Bayar, 'Öğrencilerimize, nitelikli iş gücü adına bir şeyler öğretmeye ve kendilerini yetiştirme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimize tamamen ücretsiz bir şekilde bu hizmeti verebilmek bizi de gururlandırıyor' dedi.

Canva programının kişilere hem mesleki, hem de kişisel gelişim alanında katkı sunduğunu kaydeden Bayar, 'Ofis programlarının tamamını, Canva içerisinde kullanabiliyoruz. Mesela kişi kendi web sayfasını oluşturabilme, banner hazırlama, video içeriği üretebilme, videoyu istediği gibi kullanabilme gibi birçok özelliği öğrenebiliyor. Bu da kendisine inanılmaz bir katkı sağlıyor. Şu anda birçok aşamayı bitirdik. Toplam 50 saatlik bir sürecimiz var. Tamamladıktan sonra Halk Eğitim'den MEB onaylı belgelerini e-devlet sisteminde görebilecekler' diye konuştu.