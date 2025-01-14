Konya’nın Meram ilçe Belediyesi Hobi Bahçeleri için müracaatlar 15 Ocak’ta başlıyor. Başvurular internet üzerinden online gerçekleştirilecek.

Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Meramlılara hizmet verecek olan hobi bahçelerinin müracaatları 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Başvurular, basvuru.meram.bel.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Meram’da ikamet eden vatandaşlar başvuruda bulunabilecek

Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada hobi bahçeleri için sadece Meram’da ikamet eden vatandaşların başvuruda bulunabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı: “Hobi bahçelerimiz için aynı adresten 18 yaş üstü yalnızca 1 kişi başvuru yapabilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra, müracaatların tahsis edilen hobi bahçesinden fazla olması durumunda hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekim tarihi daha sonra ilan edilecek ve başvuru sırasında verilen cep telefonlarına SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.”

Yeni hak sahipleri bahçelerine ne zaman kavuşacak?

Açıklamada sözleşme ve ücretlerle ilgili, “Hak kazanan vatandaşlarımız, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren sözleşme imzalamaya davet edilecek, 1 defaya mahsus 5 bin TL tahsis ücreti alınacaktır. Bu ücret sözleşme sona ermesinde veya iptal edilmesinde iade edilmeyecektir. Hobi Bahçeleri 5 yıllığına tahsis edilecek olup, her yıl için 5.000’er TL kira ücreti alınacaktır. Yıllık 2 eşit taksit şeklinde ödenecek kira bedelinin ilk taksiti sözleşme aşamasında, ikinci taksit ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödenecektir. Bahçe sakini tahsis taahhütnamesini imzalayacağında, daha önceki yıllara ait hobi bahçesi tahsis ücreti borcu da olmaması gerekmektedir. Bahçeler mevcut durumlarıyla teslim edilecektir. Sözleşme aşamasında, vatandaşların Nüfus Müdürlüğü veya e-Devlet üzerinden alınan Yerleşim Yeri Belgesini Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri de gerekmektedir” denildi.