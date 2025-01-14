Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan motosiklet hırsızlıklarına karşı gerçekleştirilen operasyonda, 17 aranan şahıs yakalandı, 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 193 araca ceza uygulandı. Ayrıca, 3 motosiklet ise trafikten men edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçları önlemek amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulama, 69 ekip ve 157 personelin katılımıyla 24 noktada düzenlendi. Uygulama kapsamında bin 66 şahıs sorgulandı, 638 motosiklet ve 191 araç kontrol edildi, 31 işyeri denetlendi. Çalışmalar sonucunda, 17 aranan şahıs yakalandı, 5 çalıntı ve hacizli motosiklete el konuldu. Ayrıca, 4 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 193 araca idari para cezası uygulandı ve 3 motosiklet trafikten men edildi.