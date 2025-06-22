Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.