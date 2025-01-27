Menteşe’nin modern ve güvenli yollara sahip olması için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devam eden çalışmalar kapsamında Orhaniye Mahallesi’nde 3 Bin 100 metrekare kilit parke üst kaplama, 480 metre kaldırım ve yeşil şerit imalatı yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal devam eden çalışmalar ile ilgili olarak, “Kırsal ve merkez ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 12 bin 970 metrekare kilit parke taşı kaplama, 5 bin 960 metrekare beton yol kaplama, 21 kilometre yol açımı ve 437 kilometre yol düzenleme çalışması yapmıştık. Modern ve konforlu yollar, şehrimizin hem estetik görünümünü hem de ulaşımını doğrudan etkileyen temel unsurlardan. Devam eden yol çalışmalarımız ile sürücüler ve yayalar için güvenliği artırırken, şehrin dinamik yapısına ve estetik görüntüsüne de katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.