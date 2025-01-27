Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi 17. hafta deplasmanda Havran Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı’na 3-0 mağlup oldu.

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Maçın genelinde oyunu bırakmayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Havran Belediye Spor Kadın Voleybol Takım karşısında ilk seti 27- 25 kaybederken ikinci seti 25-17, üçüncü seti 25-23 olarak tamamladı. 17. haftayı mağlup kapatan Bozüyük Belediye Eğitim Spor, yarın Bodrum Belediye Spor’u kendi sahasında ağırlayacak.

Kaynak: iha