Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir binanın alt katındaki işletmenin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, işletmede bulunan fırının bacasından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangının bacadan kaynaklandığını belirleyerek kısa sürede müdahalede bulundu. Alevlerin üst katlardaki evlere sıçramasını son anda engelleyen ekipler, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.