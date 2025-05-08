Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dans ve Müzik Festivali, tarihi Side Limanı’nda kortej ve gösterilerle başladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bu yıl Manavgat Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Dans ve Müzik Festivali, tarihi Side Limanı’nda renkli görüntülere sahne oldu. 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Moldova’dan gelen 26 grup ve toplam 1100 dansçı katıldı. Festivalin ilk günü dansçı grupların tarihi Side Yolu boyunca gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile başladı. Yöresel kıyafetleriyle korteje katılan dansçılar, sergiledikleri figürlerle ilgi odağı oldu. Kortejin ardından sahnelenen folklorik ve modern dans gösterileri, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara ile eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Kara, "Manavgat’ımız sadece güneşi, denizi ve tarihiyle değil; aynı zamanda kültür ve sanatla da bir cazibe merkezi. Bu festival, dünya kültürlerini bir araya getirerek kardeşliğin, barışın ve dostluğun dansla ifadesidir. Uluslararası düzeyde böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Festival, akşam düzenlenecek gösterilerle sona erecek.