Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı eski TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolda yürüyen iki çocuğu fark eden araç sürücüleri, çocuklara çarpmamak için ani şekilde direksiyon kırması sonucu iki araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.