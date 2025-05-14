Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, IV. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı kapsamında "Erişilebilirlik Logo Bayrağı" almaya hak kazandı.

"4. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı", Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle 12-13 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştaya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) adına; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir, Kütüphaneci Hasan Üstünkol katıldı. Çalıştay kapsamında ise BEUN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir "Materyal Erişilebilirlik" grubunda, Kütüphaneci Hasan Üstünkol ise "Mekansal Erişilebilirlik" grubunda çalışmalara katıldı.

Çalıştay sonucunda ise düzenlenen törenle, engelsiz erişilebilirlik olanaklarını sağlayan kütüphanelere "Erişilebilirlik Logo Bayrağı" takdimi gerçekleştirildi. BEUN Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal’a, "Erişilebilirlik Logo Bayrağı" takdiminde bulunuldu.

BEUN Kütüphanesinin aldığı "Erişilebilirlik Logo Bayrağı" hakkında açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "BEUN olarak ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılarda daima öğrenci odaklı bir yaklaşım sergiliyor olmamızın payı olduğunda hemfikiriz. Üniversitemiz akademik, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda elde ettiği başarıların yanında daima öğrencilerini bugünün ve geleceğin dünyasını odağa alarak insancıl ve etik değerler üzerinden yetiştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle engelli öğrencilere ve engelli bireylere yönelik çalışmalarımız, toplumsal sorumluluk kapsamında attığımız adımlar neticesinde başarı meyvelerini vermekte, Üniversitemizi her alanda olduğu gibi bu alanda da örnek üniversiteler arasında konumlandırmaktadır. Bu sebeple kapsayıcı, bütünleştirici, engelleri ortadan kaldıran öğretim kavrayışımız neticesinde kütüphanemizin ‘Erişilebilirlik Logo Bayrağı’ almasını çok büyük bir gurur ve mutlulukla karşıladık. Bu duygu ve düşüncelerle başta bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımızın yöneticileri ile kıymetli personellerine ve paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Üniversitemiz adına bu başarının sağlanmasında emeği geçen başta Kütüphane yönetimimiz olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.