Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik düzenlenen 3. grup eğitim programı tamamlandı.

5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde, Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan psikolojik danışmanlar tarafından "Sosyal Hizmet Merkezi Modelleri Tanıtılması", "Sağlıklı İletişim Becerileri" ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" başlıklarında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde, sosyal hizmet merkezlerinin çalışma alanları, vatandaşlara sunulan hizmet türleri ve müdahale modelleri hakkında bilgilendirme yapılırken; etkili iletişim yöntemleri ve kriz anlarında doğru iletişim kurma teknikleri de uygulamalı olarak ele alındı. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadelede izlenmesi gereken yasal süreçler ve destek mekanizmaları detaylı biçimde paylaşıldı.