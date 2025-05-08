Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde düzenlenen "EFIS 2025-9. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" açılış töreni, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in teşrifleriyle gerçekleştirildi.

BEUN Mühendislik Fakültesi tarafından, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "EFIS 2024 - 9. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Sempozyumun açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmasında Zonguldak’ın emeğin ve bilimin şehri olduğuna vurgu yaparak üniversitenin köklü geçmişi ve mühendislik alanındaki vizyoner yaklaşımıyla geleceğe ışık tuttuğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Özölçer bununla birlikte sempozyuma katılan öğrencileri "geleceğin bilim neferleri" olarak nitelendirirken, mühendisliğin yalnızca teknik bir alan değil, aynı zamanda topluma hizmet eden bir vizyon olduğunun da altını çizdi. Geleceği inşa edecek gençlerin sempozyumda özgün fikirlerini ortaya koyacağına da inandığını vurgulayan Prof. Dr. Özölçer, konuşmasının sonunda sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme kuruluna, katılımcı öğrencilere, akademisyenlere ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, öğrencilerin bilimsel ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak bu tür uluslararası organizasyonların önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, devam eden konuşmasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesine ve mühendislik alanındaki çalışmalara her zaman destek veren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e şükranlarını sunarak, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme kuruluna, katkı ve katılım sağlayan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Açılış töreni, yapılan konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in sempozyuma katkı sağlayan paydaşlara ve düzenleme kuruluna teşekkür belgelerini takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

"EFIS 2025- 9. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"; 7-9 Mayıs tarihlerinde yüz yüze katılacak olan Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Galip Yüce, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden, Prof. Dr. Ahmet Murat Özbayoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiiden Yük. Müh. Aslıhan Bektan Şahinbay ile sempozyuma çevrim içi olarak katılacak olan Güney Danimarka Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Barış Burak Kanbur, Oxford Üniversitesinden Dr. Volkan Kumtepeli, Rio Grande Do Sul Federal Üniversitesinden Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone ve West Virginia Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Talan’ın yer aldığı çeşitli oturumlarla devam edecek.