Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ilk ve orta okul öğrencileri, bilim şenliğinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören öğrenciler bahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber bu yıl ilki düzenlenen bilim ve kültür şenliğinde hünerlerini sergiledi. Değişik icatlarla yaptıkları robotları sergileyen öğrenciler gün boyu çalışmalarını devam etti. Etkinliğe İlçe kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, kurum amirleri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, "İlçemizde bu yıl ilki düzenlenen bilim ve kültür şenliğinde öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı görselleri izlemek bizleri mutlu etti. Çok değişik robotik kodlamalar yapıldı. Değişik deneyler yapıldı. İnşallah gelecek yıl daha değişik etkinlikler yapılacaktır" dedi.