Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören İAAF- İzmir Sanat ve Antika Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ve galerileri beş gün boyunca kentte ağırlayacak fuarın açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a Sanata Destek Ödülü verildi. Başkan Tugay, “İzmir sanata çok değer veren insanların şehridir. İzmir'e sanat, sanata da İzmir çok yakışıyor. Görev süremde sanatla ilgili pek çok farklı aktivite yapacağız. Sanatçıların buluşma noktalarından biri İzmir olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Demos Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen İAAF- İzmir Sanat ve Antika Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ve galerileri ağırlayacak fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Açılışta Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, Başkan Tugay'a Atatürk tablosu hediye etti. Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay, açılışın ardından sanatçıların eserlerini inceledi ve sohbet etti.

TUGAY: FUARI BÜYÜTMEYİ VE GELİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Henüz ikincisini düzenlediğimiz, ev sahipliği yaptığımız bu fuarı geçen yıl da gezmeye geldiğimde çok mutlu olmuştum. Böyle bir ortamda olmak, sanatı koklamak çok keyifli gelmişti. Bu sene de bu fuarın gerçekleşmiş olması, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor olmamız büyük bir mutluluk. Türkiye'de başka kentlerde de benzer fuarlar düzenleniyor ama biz bu fuarı büyütmeyi, geliştirmeyi çok istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak, bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazır olacağız. Şuna inanıyoruz; İzmir sanata çok değer veren insanların şehridir. İzmir'e sanat, sanata da İzmir çok yakışıyor. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. Çok sanatçımız var. Genç sanatçılarımızın var olma, kendini geliştirme ve anlaşılma çabalarını değişik vesilelerle biz de görüyoruz. Çok etkilendiğimiz hikayeler yaşıyoruz aynı zamanda. Onlara destek olmak, onların nefes alabileceği, üretken olabileceği, kendini geliştirebileceği bir şehir ortamı yaratmak en önemli amaçlarımızdan birisi” dedi.

“GÖREV SÜREMDE SANATLA İLGİLİ PEK ÇOK FARKLI AKTİVİTE GERÇEKLEŞECEK”

Anadolu topraklarının zengin kültürel özellikler taşıdığını belirten Başkan Tugay, “Ülkemizin kültürel değerlerinin farkındayız, bunları desteklemenin en önemli görevlerimizden biri olduğunun bilincindeyiz. İzmir'in her köşesinde sanatı var etmek, sanatçıya daha fazla olanak sağlamak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Görev süremin dolmasına 4 sene gibi bir süre var. Bu süre içinde sanatla ilgili pek çok farklı aktivite gerçekleştireceğiz. Yeni müzelerimizle, galerilerimizle, atölyelerimizle sanatçıların buluşma noktalarından biri İzmir olacak. Sanatın ve sanatçının değer gördüğü bir ortam olacak” şeklinde konuştu.

Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan ise “Güzel, sanat dolu bir hafta diliyorum. Beş gün boyunca sanatla iç içe olacağız” şeklinde konuştu.

BAŞKAN TUGAY'A “SANATA DESTEK” ÖDÜLÜ

İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nın açılış töreninin ardından ödül töreni de gerçekleşti. Başkan Tugay, Sanata Destek Ödülü'ne layık görüldü. Tugay'a ödülünü Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan verdi. 1923 yılından itibaren Türk fuarcılığına verdiği desteklerden dolayı İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu da ödüle layık görüldü. Törende; En İyi Sanat Kurumu Ödülü ARKAS SANAT'a, Yılın Ressamı Ödülü Yalçın Gökçebağ'a, Yılın Genç Seramik Sanatçısı Ödülü Dila Naz Akgün'e, Yılın Heykeltıraş Sanatçısı Ödülü Tuğrul Selçuk'a, Sanata Destek Ödülü Burcu Yazgan Parlak'a, Yılın Yabancı Sanatçısı Ödülü Marat Bekey'e, Yılın Koleksiyoneri Ödülü Yusuf Bulut Öztürk'e verildi. Misafir ülke Kore'nin onuruna da Choi Kyurak'a ödül takdim edildi. Desteklerinden dolayı ESKİİZ Sanat Galerisi'nden Serdar Yörük'e ödül verildi.

BİN 500’ÜN ÜZERİNDE YERLİ VE YABANCI SANATÇININ ESERİ

Fuarda bin 500’ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının eseri, 8 binden fazla resim ve heykel ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Etkinlik, çağdaş sanat eserlerinden klasik tablolara, antika objelerden çini, seramik, cam, ahşap ve heykel çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede eserleri bir araya getiriyor. Yüzün üzerinde galeri ve sanat inisiyatifi, bu özel etkinlikte yerini alacak. 11 Mayıs'ta son bulacak fuar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında her gün ziyarete açık olacak Fuar hem sanatseverleri hem de koleksiyonerleri ağırlayacak. Alanında uzman sanatçılar tarafından düzenlenecek workshoplar, katılımcılara yaratıcı süreçlere doğrudan dahil olma fırsatı sunarken, her gün düzenlenecek konserler fuara dinamik bir atmosfer kazandıracak. Fuarın ilk gününde Gülsin Onay konseri büyük ilgi gördü. 8 Mayıs saat 19.30'da Kerem Görsev, 10 Mayıs saat 19.30'da Hakan Aysev konser vererek ziyaretçilere unutulmaz saatler yaşatacak.