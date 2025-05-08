Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisini silahla yaralayan kayınpederini bıçak darbeleriyle öldüren damat, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Küçücek Mahallesi’nde 28 Nisan gece saatlerinde yaşanan olayda Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kılıçkan’ın silahından çıkan 3 kurşun, damadının bacağına isabet etti. Yaralı damat ise kayınpederi Kılıçkan’ı yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan K.G. ile kayınpeder Kılıçkan ve damadı Y.O.A. hastaneye kaldırıldı. Kılıçkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayınpederi tarafından silahla vurulan Y.O.A. ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.