Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 44 yaşında yaşama veda eden sağlık personelinin bağışladığı organları, 4 hastaya umut oldu.

Burhaniye 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hatice Kuşdemir, geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin kanamasının ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kuşdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayattayken organlarını bağışlayan Kuşdemir, organları ile 4 hastaya umut oldu.

Eşiyle aynı hastanede görev yapan Hatice Kuşdemir için Burhaniye Devlet Hastanesi’nde bir tören düzenlendi. Törene 112 Acil Servis ekipleri, hastane çalışanları ve yakınları katıldı. Genç yaşta hayata veda eden 1 çocuk annesi Hatice Kuşdemir’i öğrencilik yıllarından itibaren tanıyan meslektaşları, onun çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile anıldığını ifade ettiler.