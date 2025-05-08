Türk Telekom’un konsolide gelirleri birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,3 artışla 45,6 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK’ü yüzde 26,5 artarak 17,9 milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom, 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 27,7’lik artışla 8 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirirken net karını yıllık bazda yüzde 45,2 artırarak 5,1 milyar TL’ye ulaştırdı.

Türk Telekom, 2025 yılı birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 18,3’lük artışla 45,6 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK’ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) yüzde 26,5 artarak 17,9 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom’un, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 260 baz puan iyileşme ile yüzde 39,3 oldu. Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net kârı yıllık bazda yüzde 45,2’lik artışla 5,1 milyar TL’ye ulaştı. Türk Telekom, 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 27,7’lik artışla 8 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren Türk Telekom’un, yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 53,6 milyona yükseldi.

"Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde" anlayışıyla Türkiye’nin 81 ilini fiber ağlarla örmeye devam eden Türk Telekom, 5G ve ötesi teknolojilerin temelini oluşturan fiber altyapı uzunluğunu 2025 birinci çeyrek itibarıyla 482 bin km’ye taşıdı. Fiber hane kapsaması 33,2 milyona ulaşan Türk Telekom’un, fiber abone sayısı 13,9 milyonu bulurken; bu abonelerin 8,3 milyonu FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber), 5,6 milyonu FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abonelerinden oluştu. Türk Telekom’un bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 85,7 olan fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 90,1’e yükseldi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerimizi ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yenilikçi vizyonumuz ve teknoloji birikimimizle, Türkiye’nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza atmayı sürdürüyoruz. Yıla sabit internet ve mobil performansımızdaki gücümüzü koruyarak oldukça başarılı bir başlangıç yaptık. Daha önce paylaştığımız 2025 yılı öngörülerimizi koruyoruz. Bununla birlikte, baz senaryomuzdan farklı senaryolara hazırlıklı olmak için hem yerel hem de küresel haber akışını dikkatle takip etmeyi sürdürüyoruz. Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye hedefi ile var gücümüzle çalışmaya ve bölgemizde dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

"Mobilde beklentileri aşan bir performans sergiledik"

Mobil iş kolundaki etkili stratejilerini sürdürdüklerini belirten Önal, "Yeni yılın ilk çeyreğini mobilde beklentileri aşan bir performansla tamamladık. Mobil segmentte çeyreklik bazda 511 bin net abone kazanımıyla toplam abone sayımızı 27,9 milyona yükselttik. Faturalı segment sergilediği güçlü ivmeyi sürdürerek 593 bin net abone kazanımıyla 2023 dördüncü çeyrekten bu yana en yüksek çeyreklik performansına ulaştı. Yeni abone kazanımı 2014 yılından bu yana en güçlü birinci çeyrek performansını kaydetti. Böylece, son on iki aylık faturalı net abone kazanımı 2,1 milyona ulaşarak tarihi bir zirveyi gördü. Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında bir kez daha en çok tercih edilen operatör olarak bu alanda çeyreklerdir sürdürdüğümüz liderliğimizi koruduk. Yüksek kaliteli altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimiz ile mobildeki güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaşamın tüm alanlarındaki öncü çalışmalarımızla 5G’ye hazırız"

Önal, "81 ilin her köşesine ulaşan fiber ağımız 5G ve ötesi teknolojiler için olmazsa olmaz olan güçlü altyapıyı sunuyor. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran Avrupa’da 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. Fiberin gücünü mobile aktararak 5G’ye geçişin güvencesi olan Fiber Mobilite çağını başlattık. Bununla birlikte 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda şekillendiriyoruz" dedi.

"GES kurulumu 2025’te tamamlanıyor"

GES yatırımlarımız ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem taşıyor diyen Önal, "Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. GES yatırımlarımız ile karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyoruz. Toplam enerji tüketimimizin yüzde 65’ine tekabül edecek 405,8 MWe GES kapasitesinin ilk fazının kurulumu için hazırlıklarımızı bitirdik. Üç aşamalı bu yatırımın ilk etabı olan Sivas GES projemizin kurulum çalışmalarına başladık. Bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız proje, 96 MWe’lik enerji üretimiyle Türkiye’nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. GES yatırımlarının şirketin iklim eylem planının önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Önal, ayrıca "CDP (Karbon Saydamlık Projesi) skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek ‘A’ Liderlik seviyesine ulaşmak, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir" şeklinde konuştu.