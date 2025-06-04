Muğla’nın önemli simgelerinden tarihi Kurşunlu Camiinin bahçesine sıcak ve yağmurlu havalarda kullanılmak üzere Menteşe Belediyesi tarafından tente monte edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Kurşunlu Camiinde daha önce var olan tentenin eskimesi üzerine vatandaşlar ilgili kurumdan tentenin yenilenmesi talebinde bulundukları öğrenildi. Havaların ısınması nedeniyle yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmurdan koruyacak tente özellikle cenazelerde daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Eskiyen tentenin yerine yeni tente talebini Menteşe Belediyesine ileten vatandaşların bu talebi Menteşe Belediyesi tarafından yerine getirildi. Cami avlusuna yeni bir gölgelik tente sistemi kuruldu. Açılır-kapanır mafsallı yapıdaki 12 metreye 5 metre ölçülerindeki tente, yaz aylarında güneşin kışın ise yağmurun etkisini azaltacak.

Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren bir vatandaş, "Vakıflar tarafından tentenin yenileneceği söyleniyordu uzun süredir. Ancak bir çalışma yapılmamıştı. Öğlenleri güneş bizi yakıyordu. Vakıfların işi deniliyordu ancak onların yapamadığını belediyemiz geldi yaptı, teşekkür ederiz artık gölgede bekleyebiliyoruz" dedi.