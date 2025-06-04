Konya’da bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanması beklenen noktalarda trafik polisleri denetimleri artıracak. Trafikten sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, "91 ekibimiz ve toplam 268 personelimizle sahada olacağız. Bunların yanı sıra da 5 bin 73 kamera ile oluşturmuş olduğumuz Trafik Anlık Takip Merkezimizden anlık takip edeceğiz" dedi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı nedeniyle kent merkezinde oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bayram tatili boyunca kent merkezinde 91 ekip, 268 personel huzurlu ortam ve sağlıklı trafik için görev alacak. Yoğunluk için oluşturulan Trafik Anlık İzleme ve Takip Merkezi üzerinden 5 bin 73 kamerayla şehrin her noktası takip edilecek. Şehir merkezinde farklı uygulama noktalarında denetim yapan trafik polisleri, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve cep telefonu ile ilgilenerek araç kullanmamaları gibi konularda uyarılarda bulundu.

"Yarın ve bayramın 1. günü 91 ekibimiz ve toplam 268 personelimizle sahada olacağız"

Bayramda oluşabilecek olan yoğunluğa karşı tedbirler aldıklarını ifade eden trafikten sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, "Konya Emniyet Müdürlüğü olarak aldığımız tedbirler çerçevesinde yarın ve bayramın 1. günü 91 ekibimiz ve toplam 268 personelimizle sahada olacağız. Planlamalarımızı 3 noktada yaptık. Birinci olarak şehrimizin alış veriş merkezlerinin olduğu noktalar, ikinci olarak şehrimizin ana yolları, üçüncü olarak da şehitliğimiz ve kabristanlara yönelik olacak. Alışveriş merkezleri dahilinde kurban kesim ve kurban satış yerleri denetim planlamalarımızı yaptık. Bunların yanı sıra Konya’mızın ana arterleri olarak; Kadınlar Pazarı, Muhacir Pazarı ve Alaaddin civarında mutlak süretle ekiplerimizle takip edeceğiz. Yine aynı şekilde şehitliğimiz, kabristanlığımız yakınlarında vatandaşlarımızın rahat bir ziyarette bulunmaları için ekiplerimiz görev alacak. Şehrimizin giriş ve çıkış noktalarında 7 tane kavşak noktamızda ekiplerimiz her 2 kilometrede bir şekilde konuşlanacaklar ve uygulamalarımıza devam edecekler. 91 ekibimiz ve toplam 268 personelimizle sahada olacağız. Bunların yanı sıra da 5 bin 73 kamera ile oluşturmuş olduğumuz Trafik Anlık Takip Merkezimizden anlık takip edeceğiz. Yoğunluğa göre de ekiplerimiz müdahalelerini yapacak" dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Müdür Yardımcısı Murat Ercan, "Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Geçen 5 aylık sürece baktığımız zaman yaralamalı kazalarımızda yüzde 18.1’lik bir artışımız var. Yine aynı şekilde motosiklet kazalarında da yüzde 41.9’luk bir artışımız var. Bunu da minimuma indirmemiz vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla alakalı" şeklinde konuştu.