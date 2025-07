Menteşe Belediyesi, başta okullar, sağlık kurumları ve ibadethaneler olmak üzere, vatandaşların kamu hizmeti aldığı tüm kurumlara imkânları ölçüsünde desteğini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında sağlık merkezlerine de destek veren Menteşe Belediyesi, Camikebir Mahallesi’nde bulunan 6 No’lu Sağlık Ocağı’nın doğalgaz erişimini sağladı. Sağlık ocağının parke taşları ve ahşap parkesi yenilenerek badana, boya, bakım ve onarım işlemleri yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Menteşe’de vatandaşlarımıza sunulan hizmetin içeriği ne olursa olsun, hiçbir kurumu kendi kurumumuzdan ayırmadan çalışıyor, tüm imkânlarımızla katkı sağlıyoruz" dedi.

Başkan Gonca Köksal Aras, kurum ayrımı gözetmeksizin hizmet ürettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın hizmet aldığı her kurumda ve her alanda belediye olarak katkı sağlıyor, talep ve ihtiyaç hâlinde hizmet ve projelerde iş birliğimizi sürdürüyoruz. Tüm kamusal hizmetlere belediyenin asli görevi gibi yaklaşıyoruz. İlçemizdeki kamu kurumlarının bakım, onarım ve tadilatına; ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde iş birliğine kadar her alanda katkımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 6 No’lu Sağlık Ocağımızın doğalgaz bağlantısı ile bakım ve onarım çalışmaları belediyemiz tarafından yapıldı."

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay ile Aile Hekimi Dr. Uğur Sönmez, 6 No’lu Sağlık Ocağı’nın doğalgaza erişimini sağladığı için Başkan Gonca Köksal Aras’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Aile Hekimi Dr. Uğur Sönmez, ziyarette desteklerinden dolayı Başkan Köksal Aras’a teşekkür etti.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ise, "Gonca Başkanımız hiçbir mahallemizi ya da kurumumuzu ayırt etmeden hizmet ulaştırıyor. Mahallelerimiz ve muhtarlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.