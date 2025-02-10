Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hizmet binasını inceledi.
Dr. Cihan Tekin’e Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk eşlik etti.
Son hazırlıkları devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Tekin, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik atölye personellerinden gelinen aşamalar hakkında bilgiler alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaynak: iha