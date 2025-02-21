Menemen’de pazar yerleri hem gıda güvenliği hem de hijyende vatandaşa güven veriyor. Halil Alkaya Pazar Yeri başta olmak üzere ilçedeki pazar yerleri Menemen Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince denetlenirken, temizlik ekipleri de hem pazar kuruluyken, hem de pazar kapandıktan sonra tam mesai yaparak, bölgenin temizliğini sağlıyor.

İlçedeki pazar yerlerinin arka arkaya üstünü kapatan ve satıcıyla tüketicinin modern şartlarda buluşmasını sağlayan Menemen Belediyesi, gıda güvenliği ve pazar yerlerinin hijyeni konusunda da standartlarını yüksek tutuyor. Başta 17 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli pazar yeri olan Halil Alkaya Pazar Yeri, Koyundere Pazar Yeri ve Seyrek Pazar Yeri olmak üzere hızla pazar yerlerinin üstünü kapatan ve Türkelli’de de son aşamaya gelen Menemen Belediyesi, pazar yerlerinin denetimi ve hijyeni için de hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Pazarların kuruluş saatlerinden itibaren denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, ürünlerin doğru fiyat ve kaliteyle vatandaşlara sunulmasını sağlarken, temizlik işleri ekipleri de gün boyunca pazar yerlerinin temiz kalması için görev yapıyor. Temizlik ekiplerinin mesaisinde en yoğun bölümse pazar kapandıktan sonra başlıyor. Kalabalık bir kadroyla alanda yer alan temizlik ekipleri, sadece birkaç saat içinde pazar yerindeki tüm çöpleri temizliyor ve alanın düzenlemesini gerçekleştiriyor.

"Menemenliler en taze sebze ve meyveyle buluşuyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen, ıspanaktan zeytine, pamuktan çileğe kadar birçok ürünüyle hem tarımın ve üretimin kenti, hem de kalabalık nüfüsuyla ciddi bir tüketim merkezi. Dolayısıyla Menemen’in pazar yerlerinden alışveriş yapan hemşehrilerimiz, aldıkları meyve ve sebzelerin en tazelerine ulaşma fırsatı buluyor. Biz de bu güzel avantajın devam etmesi, hijyenik koşullar altında sürmesi ve alışveriş sırasında doğabilecek çeşitli sıkıntıların önüne geçebilmek için pazar yerlerimize titizlikle yaklaşıyoruz. Gerek zabıtamız, gerekse de temizlik ekiplerimiz, yıllardır üstlerine düşeni en iyi şekilde yaparak, Menemenlilere güvenli ve sağlıklı alışveriş koşulları sunuyor." dedi.