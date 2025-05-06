Muğla’nın Dalaman ilçesinden memleketi Acıpayam’a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı adam, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Dalaman’dan Acıpayam’a gitmek üzere yola çıkan Burhan Korkmaz, henüz belirlenemeyen plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Burhan Korkmaz’ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından Burhan Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Burhan Korkmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Burhan Korkmaz’ın cenazesini teslim alan yakınları cenazeyi Acıpayam ilçesi Yukarı Mahallesi’ne getirdi. Burhan Korkmaz’ın cenazesi, Acıpayam ilçesinde bulunan Çarşı Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonra Yumrutaş Mahallesi Mezarlığına defnedildi.