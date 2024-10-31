DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezinde ki personellere yönelik meme kanseri bilgilendirmesi gerçekleştirdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri meme kanseri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı ekipler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı personelleri ile vatandaşlara yönelik meme kanseri bilgilendirmesinde bulundu.

Ekipler daha sonra meme kanseri taraması gerçekleştirdi.