Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özcan Öcük, meme estetiği ile ilgili güncel tekniklerle ilgili bilgi verdi.

Özel Gaziantep Hatem Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özcan Öcük, Meme estetiğinin son yılların en çok ilgi çeken ve uygulama sıklığı artan estetik bir işlem olduğunu vurguladı.

"Meme estetiğine ilgi son yılarda artıyor"

Op. Dr. Özcan Öcük, "Meme estetiği son yılların en çok ilgi çeken ve uygulama sıklığı artan estetik bir işlemdir. Yeni tekniklerin ortaya çıkması ve cerrahi olarak kullanılan yeni cihazlar estetik sonuçlar gün geçtikçe daha iyi hale gelmektedir. Meme de şekil bozukluğu kadınlarda psikolojik olarak yansıması olan ve bu estetik kaygının düzeltilmesi ile kendine güveni artmış bireyler daha mutlu bir hayat kalitesi elde etmektedir. Meme estetiğin de büyütme, küçültme veya toparlama şeklinde her ne işlem yapılacaksa planlaması çok iyi yapılmalı ve uzun süreli etkin sonuçlar alınmalıdır. Meme estetiği ile alakalı en güncel gelişmeleri ve teknikleri takip etmekteyim. Liposuctionun etkin şekilde kullanılması meme estetiğinde boyut değişikliği yapmıştır ve çok güzel sonuçlar elde etmekteyiz. Ayrıca yeni üretilen meme silikonları kişilere kendi dokusu hissi vermekte ve hastalarımız adaptasyon sürecini çok hızlı atlatmaktadır. Nano teknoloji ile üretilen yeni nesil silikonlar uzun süre kullanılabilmektedir" dedi.

Op. Dr. Özcan Öcük, "Meme büyütme estetiği son yılların en çok rağbet göre estetik işlemleridir. Ameliyat süresinin yeni cerrahi alet uygulamaları ile en kısa süreye indirilmesi ve uygulanan silikonların yeni nesil jel yapısı hastalarımıza ameliyat sürecinden ve sonrasında büyük konfor sağlar. İşe dönüş sürecinin kısalması ve etkin bir planlama ile bu süreci hastalarımızın çok hızlı geçirmesini sağlarız. Ayrıca istenilen büyüklükte meme şeklinin elde edilmesi ile hastalarımızın kendine güveni artmakta ve daha mutlu bir yaşam kalitesi elde etmektedir. Hastalarımıza muayene sonrası detaylı bilgi aktarımı yapmakla birlikte burada en çok merak edilen bazı soruları yanıtlamak isterim" şeklinde konuştu.

"Yuvarlak mı yoksa damla silikon mu"

Op. Dr. Özcan Öcük, "Bu durum hastanın kişisel tercihinde ziyade, memenin anatomik durumuna göre değişmektedir. Bu konu hakkında detaylı bilgilendirme hastalarımızın muayenesi sonrasında detaylı olarak anlatılır" ifadelerini kullandı.

Kas altı veya kas üstü teknikler

Op. Dr. Özcan Öcük, "Bu durumda yine hastanın tercihi olarak düşünülmez. Hastalarımızın cilt yapısı ve göğüs kafesi anatomisine göre kas planı belirlenir. En iyi sonuç hangisi olacaksa bu konuda hastalarımız bilgilendirilir. Meme toparlama ameliyatlarında silikon kullanılması şart olmamakla birlikte, yeterli volümde meme dokusunun olmadığı ve memede üst kısımların dolgunluk beklentisinin fazla olduğu hastalarda silikon kullanılması gerekir. Silikonlara delici bir cisim (bıçak, iğne vs.) temas etmedikten sonra kesinlikle patlamaz. Silikonlar bu konuda ömür boyu garantilidir. Kilo kontrolü ve egzersizlerine dikkat eden hastalarda tekrar sarkma beklenmez. Aşırı kilo alımı ve gebelik yaşanması halinde bazı değişiklikler yaşanabilir. Bunlar yeniden düzeltilebilir" diye konuştu.