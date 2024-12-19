Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Kariyer Söyleşisi programında gençlerle tecrübelerini paylaştı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Kariyer Söyleşisi programına konuşmacı olarak katılırken, programın moderatörlüğünü Murat Suat Arsav yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, söyleşiyi Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, akademisyenler, Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş da takip etti.

Büyükkılıç, gençlere yönelik yapılan birbirinden önemli hizmetlerden bahsederek, şunları söyledi: “Kayseri’miz âlimler ve veliler şehridir, açık hava müzesi niteliğindedir.Kayseri turizmin, kültürün, tarihin, zenginliğin merkezi derken, en önemlisi eğitimin merkezidir. Sizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Sizin donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde, hem sosyal hem kültürel yönüyle parmak ile gösterilen olmanız lazım. Gençlerimizin çamaşırlarını yıkıyoruz, gençlerimiz ders çalışsın diye onlara destek oluyoruz. Çamaşırlarını veriyorlar, yıkıyoruz, kurutuyoruz, veriyoruz. Erciyes Üniversitesi karşısında ücretsiz çamaşırınızı yıkıyoruz. Gençlerimize eğitim desteği veriyoruz, kırtasiye yardımı, ihtiyacı olana ulaşım yardımı, spor ve sosyal tesislerimizden yüzde 25 indirim, sabahları çorba dağıtımı ile gençlerimize destek olmaya özen gösteriyoruz.”

Büyükkılıç, sporu önemsediklerini vurgulayarak, Talas’a gençlik merkezinin tamamlandığını, İldem bölgesinde sosyal yaşam merkezini hizmete açtıklarını, gençlere fırsat verecek eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade etti.