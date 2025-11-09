Melikgazi Kayseri Basketbol’un deplasmanda kaybettiği ÇBK Mersin maçında, 2 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı. ÇBK Mersin’e 13 sayı farkla kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 2 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. ÇBK Mersin müsabakasında Dangerfield 28 sayı ve Williams 14 sayı ile oynadı. Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 28 sayı üreten Amerikalı oyuncu Dangerfield oldu.

Dangerfield’in çabası galibiyet için yeterli olmadı. Başarılı oyuncu oynadığı 6 maçta toplam 97 sayı üretti.