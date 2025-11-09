Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda ÇBK Mersin’e 80-73 mağlup oldu.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat
ÇBK Mersin : Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 10, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş 15, Juskaite 12, Burke 16, Eslem Güler 2, Razheva 7, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15
Melikgazi Kayseri Basektbol: Dangerfield 28, Williams 14, Doğa Adıcan 8, Merve Arı 6, Merve Uygül 6, Idıl Türk, Ana Maria Fılıp 2, Meltem Avcı Yılmaz 6
1. Periyot: 16-14 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 39-32 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 61-51(ÇBK Mersin lehine)
