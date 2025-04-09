Elazığ’da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Gülçek, Fenerbahçe sevgisini evinin dış cephesine taşıyarak, iki katlı evini sarı-lacivert renklere boyayıp, takım armasıyla süsledi. Ailesiyle birlikte fanatik Fenerbahçeli olan Gülçek, en büyük hayalinin Fenerbahçe takımını evinde ağırlamak olduğunu söyledi.

Elazığ’da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Gülçek, Fenerbahçe’ye olan sevgisini evinin dış cephesine da taşıdı. Üç çocuk ve dört torun sahibi olan Gülçek, 12 yıl önce inşa ettirdiği iki katlı evini sarı-lacivert renklere boyayıp, daha sonra Fenerbahçe armasıyla süsledi. Takım logolarıyla donatılan ev, hem mahalle sakinlerinin hem de çevre yolundan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

"Torunlarım fanatik Fenerbahçeli olduğu için biz de yaptık"

Fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Gülçek, yaptığı bu çalışmanın ailecek duydukları Fenerbahçe sevgisinden kaynaklandığını söyledi. Gülçek, ’’Evi ilk yaptığım sene yine sarı ve lacivert renklerden yaptırmıştım. Bundan 3-4 sene önce eve yalıtım yaptırdığımda bu sefer takımın armasını da taktırdım. Çocuklarım ve torunlarım fanatik Fenerbahçeli olduğu için biz de böyle yaptık. Torunlarım takımın amblemlerini de yaptırmamı isteyince ben de amblemleri de eve yaptırdım" dedi.

"Fenerbahçe’yi Elazığ’da görmek en büyük arzum"

Evini görenlerin durup fotoğraf çektirdiğini söyleyen Gülçek, ’’Ev çok fazla dikkat çekiyor. Özellikle çevre yolundan geçerken armayı görüp buraya geliyorlar. Fotoğraf çektikten sonra gidiyorlar. Taraftarlarımızın sabırlı olması lazım ve takıma kin beslememeleri gerekiyor. İnşallah bu günler de geçer. Fenerbahçe takımı araçla birlikte buraya gelseler çok mutlu oluruz. Biz bu kadar fedakarlık yaptık, onlar da biraz fedakarlık yapsınlar. Fenerbahçe takımını Elazığ’a bekliyorum. İnşallah bir gün gelirler hem bizi ziyaret ederler hem de yaptığımız eseri görürler" diye konuştu.