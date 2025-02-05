Medicana International Ankara Hastanesi, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği’yle zorunlu kılınan akreditasyon belgesini tam puanla aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla yenilenen Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte hasta güvenliği ve hizmet kalitesindeki başarıyı tescilleyen ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından verilen akreditasyon belgesi de yer aldı. Yönetmelikten önce öncü hastane olarak adım atan ve akreditasyon belgesini alan Medicana International Ankara Hastanesi, yeni yönetmelik sonrası bu belgeyi tam puanla alan Ankara’daki ilk özel hastane oldu.

"Her yıl akredite ettiğimiz hastaneleri yerinde denetliyoruz"

Medicana International Ankara Hastanesi’nin yeni yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’yle zorunlu kılınan kalite akreditasyon belgesini 3 yıl önce aldığına değinen Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Her yıl akredite ettiğimiz hastaneleri yerinde denetliyoruz. Üçüncü yılda da vermiş olduğumuz akreditasyon sertifikasyonunu tekrardan denetliyoruz. Devam edip etmeyeceğimize karar veriyoruz. Bugünkü hastanemiz denetçilerimizden yüksek bir puan alarak tekrardan akredite olma hakkını kazandı. Bütün ekibe çok teşekkür ederiz. Gerçekten büyük bir emek var" diye konuştu.

"En önemlisi belgemizin uluslararası standartta kabul edilmiş olmasıdır"

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise yeni yayımlanan yönetmelikle zorunlu kılınan akreditasyon belgesine 3 yılın ardından ikinci defa sahip olduklarını dile getirerek, "Bizim buradaki esas temel hedefimiz, fonksiyonların denetlenmesiydi. Daha iyi tıbbi süreçlerin olması, tıbbi süreçlerin gözlenebilir olması, her yaptığınız hareketin izlenebilir olması açısından çok anlamlı bir akreditasyondu. Bugün ikinci kez reakredite olduğumuz törene birlikte katıldık. Bu bizim için çok büyük onur, grubumuz için de öncü olan bir durum. Bütün özel hastaneler içinde yeni çıkan yönetmelikle bu işin zorunluluk olarak yerleştirilmiş olması; öngörebilir, sürdürülebilir ve daha iyi koşullarda sağlık hizmeti için anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. En kıymetlisi de yerli ve milli bir akreditasyon olan belgemizin, aynı zamanda uluslararası standartta kabul edilmiş bir akreditasyon olmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Üç yıl boyunca sürdürdükleri kaliteli hizmeti tekrar belgelendirmiş oldular"

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü olarak yıllardır uluslararası nitelikte akreditasyon verdiklerini kaydeden TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel de şunları söyledi:

"Bir yönetmelik çerçevesinde bunun daha da yaygınlaşabileceğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin yerli ve milli kuruluşuyuz ancak uluslararası nitelikte akreditasyon yapıyoruz. Standart setlerimiz ve denetçi eğitim programlarımız dünyada bu alanda tek çatı kuruluşu olan İSKOA tarafından akredite edilmekte. Bu sebeple verdiğimiz akreditasyon belgelerinin uluslararası niteliği de mevcut. Ülkemizde sağlık hizmetinin kalitesini bu şekilde daha da yükseltebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Medicana International Ankara Hastanemizi de özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü kendileri bu vizyonu önceden ortaya koyarak bugün reakreditasyon belgesi aldılar. Aslında üç yıldır bizden akredite durumda bir hastaneydi. Şu anda da reakreditasyon belgesi alarak üç yıl boyunca sürdürdükleri kaliteli hizmeti tekrar belgelendirmiş oldular."