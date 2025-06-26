Medicana Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Karadaş: "Bademciklerin çocuklarda büyümesinin etkin bir faktörü sigara dumanına maruz kalmak" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Hatice Karadaş, sigara kullanımının insan sağlığındaki olumsuz etkileri ve sigara içilen ortamlara çevredekilerin nasıl etkilendiği üzerine açıklamalarda bulundu. Geniz eti ve bademciklerin çocuklarda büyümesinin etkin bir faktörünün de sigara dumanına maruz kalmak olduğunu belirten Karadaş, çocukların yaşam kalitesini düşüren belirtilerin zamanında fark edilerek önlem alınmasının altını çizdi.

Gereksiz cerrahiden kaçınılarak, geniz eti ve bademciğin çocukluk çağında mikroplara karşı ilk savunma hattını oluşturduğunu, bu yüzden belirtilerin iyi gözlemlenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hatice Karadaş, "37 yaş arasında bağışıklık faaliyetleri arttığı için bu dokular fizyolojik olarak büyür. Kronik enfeksiyonlar, alerji ve pasif sigara maruziyeti de bademcik ve geniz etinde büyümeyi tetikler. Aşırı büyüme; horlama, ağızdan soluma, uykuda nefes durması (apne), orta kulakta sıvı birikimi ve tekrarlayan sinüzit gibi sorunlara yol açabilir" şeklinde konuştu.

Bu büyümenin çoğunlukla iyi huylu olduğunu ifade eden Karadaş, "Ancak tek taraflı, düzensiz veya beklenmedik kanamayla seyreden vakalar tümör açısından araştırılmalıdır. Çocukların bağışıklık sistemi henüz tam olgunlaşmadığı için bademcik enfeksiyonları daha sık görülür. Kreş ve okul ortamı, kalabalık yaşam koşulları ve genetik yatkınlık da riski daha da artırabilir. Pasif sigara dumanı, üst solunum yolu mukozasında tahrişe ve bağışıklık baskılanmasına yol açtığı için enfeksiyon sıklığını ve bademcik, geniz eti büyümesini belirgin biçimde artırır. Her çocuğun ihtiyacı farklıdır; önemli olan bu süreci çocuğun sağlığı ve psikolojisi açısından doğru yönetebilmektir" açıklamasında bulundu.

Yaz aylarında iyileşme daha rahat seyreder

Yaz ve ilkbahar aylarında iyileşme sürecinin genellikle daha rahat seyretmesi sebebiyle ameliyat için bu dönemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Hatice Karadaş, ameliyat ve iyileşme sürecine dair şu ifadelere yer verdi:

"Operasyon genel anestezi altında, geniz eti için 10-15 dakika, bademcik için 20-30 dakika civarındadır. Hastanın durumuna göre aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabilir. Çocuklar ameliyat sonrası genellikle birkaç saat içinde ayılır ve ağızdan sıvı almaya başlayabilir. Geniz eti ameliyatı sonrası toparlanma daha hızlıdır; 2-3 gün içinde çocuk normale dönebilir. Bademcik ameliyatı ise biraz daha hassastır. Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, hafif ateş görülebilir. Hem iyileşmeyi hızlandırmak hem de kanama riskini azaltmak için bu dönemde sıvı alımı son derece kritiktir. Çocuğun isteksiz olması durumunda bile küçük yudumlarla teşvik edilmesi ile tam iyileşme 15 günde tamamlanır."

İlk 3 gün çok önemli

Ameliyat sonrası bol sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hatice Karadaş ilk üç gün yapılması gerekenler konusundaki önerileri paylaşarak, "Dondurma, yoğurt, muz püresi, ılık çorba, patates püresi ve bol su tüketilmelidir. Soğuk veya ılık, yumuşak gıdalar tercih edilmeliyken çok sıcak, baharatlı, asitli, sert ve kıtır yiyecekler ile gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır. İlk hafta çocuğumuz nazik diş fırçalama uygulamalı, ağır egzersizden ve yüksek sesle konuşmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca oda nemi dengede tutulmalı ve ağızda kan tadı, kırmızı tükürük, kusma gibi kanama belirtileri yakından izlenmelidir" dedi.