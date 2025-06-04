MediaMarktSaturn Grubu bünyesinde üst düzey uluslararası bir atama gerçekleşti. MediaMarkt İspanya CEO’su Faruk Kocabaş, MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nda Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) olarak atandı.

Faruk Kocabaş, MediaMarktSaturn Grup bünyesinde iki üst düzey görev daha üstleniyor. 2023 yılında Türkiye’den MediaMarkt İspanya’ya CEO olarak atanan Kocabaş, MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nda Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) oldu. Ayrıca Kocabaş, MediaMarkt BeNeLux Yönetim Kurulu’nda Genel Müdürlük görevlerine atandı. MediaMarkt İspanya’daki CEO rolünü de devam ettirecek olan Kocabaş, yeni görevlerine 1 Haziran 2025 itibarıyla başladı.

Yapılan açıklamaya göre, 2016’dan bu yana MediaMarktSaturn bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alan Faruk Kocabaş, Türkiye’de olduğu dönemde Türkiye’nin Pazar liderliği yolculuğunu başarıyla yönetti. Kocabaş, 2023 yılında MediaMarkt İspanya’nın yönetimini üstlenerek şirketin iş hacmini güçlendirdi ve ülke yönetim ekibini sağlamlaştırdı.