Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (MEAH) Aile Hekimliği ve Göğüs Hastalıkları araştırma görevlisi hekimlerine "Pulmoner Rehabilitasyon Temelleri" konulu eğitim verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında Aile Hekimliği ve Göğüs Hastalıkları araştırma görevlisi hekimlerine yönelik "Pulmoner Rehabilitasyon Temelleri" konulu eğitim düzenlendi. Başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Serhan Olcay verdi. Eğitimde, bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi ve hasta eğitimini içeren bu programın, hastaların kendi sağlıklarını yönetmelerine nasıl katkı sunduğu detaylı şekilde ele alındı. Pulmoner rehabilitasyon, nefes darlığı, yorgunluk ve günlük aktivitelerde kısıtlanma gibi belirtileri ciddi şekilde yaşayan kronik solunum hastalarına uygulanırken, başta KOAH olmak üzere, astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, akciğer kanseri, pulmoner hipertansiyon ve COVID-19 sonrası gibi birçok hastalıkta etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.