Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından her yıl kutlanan Dünya El Hijyeni Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, hastane yönetim ekibi, hekimler ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, antibiyotik direncinin azaltılmasında ve genel sağlık hizmetlerinde el hijyeninin en önemli koruyucu önlemlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

2025 yılı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tema olan "Eldivenler Gerektiğinde, El Hijyeni Her Zaman!" sloganı çerçevesinde yapılan etkinlikte, el hijyeninin doğru uygulama yöntemleri gösterildi. Kurulan stantta el antiseptiğiyle uygulama yapılmasının ardından, Coucou Box cihazı ile katılımcıların ellerinin hijyen seviyesi kontrol edildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara sabun ve el antiseptik spreyi dağıtılarak, el hijyeninin günlük yaşamda da sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı.