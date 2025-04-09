Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, diyabetli bireyler ve yakınlarına yönelik olarak 2025 yılının ilk ’Diyabet Okulu’ eğitimi düzenlendi. Eğitim programı, diyabet hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve diyabetle yaşam kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitim, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde planlanırken, hastanedeki Diyabet Okulu eğitim programının koordinatörlüğünü Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülhan Akbaba üstlendi. Diyabet Okulu kapsamında düzenlenen eğitimlerde; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanları, Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist,Diyabet Eğitim Hemşireleri tarafından katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. 2025 yılının ilk eğitim programı sonunda, Diyabet Okulu’na katılan 10 kişiye katılım belgeleri takdim edildi. Eğitim programında, diyabetin yönetimi, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivitenin önemi, insülin ve ilaç kullanımı gibi konular ele alındı.

Düzenli aralıklarla yapılması planlanan ve katılımın ücretsiz olduğu eğitimlere katılmak isteyen herkes başvuruda bulunarak bu bilgilendirici programdan faydalanabiliyor. Hastane yönetimi, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini ve diyabetle mücadelede bilinçli bireylerin yetiştirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.