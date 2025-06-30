Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), yapay zekâ destekli SMART ENG projesiyle TÜBİTAK 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı. Türkiye genelinde yalnızca 11 üniversite projesi arasında yer bulan SMART ENG, dijital eğitimde Türkiye’nin vizyonuna yön verecek nitelikte yenilikçi çözümler sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın’ın katılımlarıyla İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde düzenlenen sözleşme imza törenine, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Altıntaş ve Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Üniversitemizin öncelikli hedeflerinden biri, yapay zekâ destekli öğrenme modelleriyle eğitimde kaliteyi ve bireyselleşmeyi artırmaktır. SMART ENG projesi bu vizyonun somut bir örneğidir. Kamu, akademi ve sanayi iş birliğiyle bu başarıya ulaşmak bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

MCBÜ’nün koordinatörlüğünü üstlendiği SMART ENG projesi; yazılım ve teknoloji firması BFZ Mekatronik ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Kalem Akademi Eğitim Kurumları iş birliğinde yürütülüyor. Proje, İngilizce dil eğitimi süreçlerine yapay zekâ tabanlı çözümler entegre etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında; TOEFL ve IELTS gibi sınavlara yönelik otomatik değerlendirme sistemleri, oyunlaştırılmış öğrenme modülleri, mobil ve web erişimli dijital platformlar, büyük veri analitiği ile kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri geliştirilecek.

TÜBİTAK’tan destek alan SMART ENG projesi, eğitim teknolojilerinde yapay zekânın dönüştürücü gücünü somutlaştırarak, Türkiye’nin yükseköğretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ilham vermeyi amaçlıyor.